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Жители Великобритании гадают, как назовут третьего ребенка принц Уильям и его супруга Кейт
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24 Апреля 2018 07:17

Жители Великобритании гадают, как назовут третьего ребенка принц Уильям и его супруга Кейт

Лидирует имя Артур, а Уильям - самый непопулярный вариант. Накануне герцогиня Кембриджская с новорожденным сыном на руках покинула больницу Святой Марии в сопровождении супруга. Родители помахали подданным, положили мальчика в автомобильное кресло и отправились домой. 

  

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