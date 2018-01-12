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Жители Гавайев испытали стресс и шок
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14 Января 2018 15:02

Жители Гавайев испытали стресс и шок

Стресс и шок пришлось пережить жителям Гаваев. Они получили предупреждение об опасности атаки баллистических ракет. В СМС людям предлагалось немедленно искать убежище. Как сообщает газета New York Times, в течение нескольких секунд после объявления тревоги люди с криками хлынули на улицы, многие побежали в бомбоубежище, все крупные автодороги встали в пробках. И лишь спустя 40 минут объявили, что угроза была ложной.

В декабре впервые со времен холодной войны на Гавайях испытали систему оповещения о ядерном ударе. Учения провели после резкого обострения ситуации на Корейском полуострове и взаимного обмена угрозами между КНДР и США.

  

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