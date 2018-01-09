Жертвами тропического циклона на Мадагаскаре стали почти 30 человек

9 Января 2018 13:01

Пострадавших примерно сто тысяч. Около 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Циклон "Ава" обрушился на остров еще на прошлой неделе и спровоцировал наводнения и оползни. Многие регионы остались без света.