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Жертвами тропического циклона на Мадагаскаре стали почти 30 человек
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9 Января 2018 13:01

Жертвами тропического циклона на Мадагаскаре стали почти 30 человек

Пострадавших примерно сто тысяч. Около 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Циклон "Ава" обрушился на остров еще на прошлой неделе и спровоцировал наводнения и оползни. Многие регионы остались без света.

  

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