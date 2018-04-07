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Железнодорожники Франции снова бастуют
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9 Апреля 2018 08:07

Железнодорожники Франции снова бастуют

Стачка привела к многочисленным отменам поездов на внутренних и международных маршрутах. Трудящиеся выступают против обширного плана правительства по реформе. Она предусматривает открытие железнодорожного сектора для конкуренции. Это может спровоцировать закрытие целого ряда маршрутов, увольнения и снижение зарплат.

  

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