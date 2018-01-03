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Железнодорожная катастрофа в США
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4 Января 2018 13:03

Железнодорожная катастрофа в США

Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Джорджия. Причиной стал сильный мороз. Подъезжая к станции, машинист должен был снизить скорость. Но замерзшая техника вышла из строя. В итоге два вагона сошли с рельсов, но не перевернулись. Обошлось без жертв, а ведь в поезде находилось более трехсот человек.

  

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