Железнодорожная катастрофа в США

4 Января 2018 13:03

Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Джорджия. Причиной стал сильный мороз. Подъезжая к станции, машинист должен был снизить скорость. Но замерзшая техника вышла из строя. В итоге два вагона сошли с рельсов, но не перевернулись. Обошлось без жертв, а ведь в поезде находилось более трехсот человек.