Жаркие дискуссии развернулись в Совете Безопасности ООН

10 Апреля 2018 12:11

Главная тема - якобы предпринятая Дамаском химическая атака в сирийском городе Дума. Как подчеркнул Постпред России при ООН Василий Небензя, никаких доказательств этому не найдено. Пострадавших нет, местные жители применение отравляющих веществ не подтверждают. Москва настаивает на беспристрастном расследовании, в то время как США, Великобритания и Франция, по словам Небензи, не задумываясь о последствиях, обвиняют Россию и Сирию и подталкивают к этому других.

Василий Небензя, Постоянный представитель России при ООН: "Я призываю всех в первую очередь исходить из того, что нападения с применением химического оружия не было. Сегодня мы предлагаем сделать то, что вы планируете в своем проекте. Пусть ОЗХО завтра отправится в Дамаск. Там сирийская власть и российские войска будут обеспечивать условия для поездки в район предполагаемого инцидента, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией".

Никки Хейли, Постоянный представитель США при ООН: "Мы подошли к моменту, когда должно свершиться правосудие. История запомнит этот момент, когда Совет Безопасности или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует полное бессилие и невозможность защитить сирийский народ. В противном случае Соединенные Штаты ответят".

Ранее появилось заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа. На этом фоне турецкие и американские СМИ сообщают, что к сирийским берегам в Средиземном море подошел корабль ВМС США "Дональд Кук".