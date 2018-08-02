Жара в Европе. Самая горячая неделя в году

Горячие дни в Европе. От Италии и Испании до Прибалтики и Скандинавии. И если на Пиренеях температура за 45 градусов не такая редкость, то так жарко на севере Европы еще не было никогда. К примеру, в Финляндии самая высокая температура за всю историю наблюдений - 33 градуса. Температура воды в Северном море, как и на Черном, - 27 градусов. Пострадала Европа не только от лесных пожаров, целые поля сельхозкультур погибли от засухи. В Германии ожидают самый низкий урожай зерновых за последние 15 лет. Фермеры потеряли как минимум миллиард евро.

Мадиал Мэйл, фермер, Германия:

"За последние 25 лет у нас никогда не было такой тепловой волны, как сейчас. Мы несем колоссальные убытки - до 70%. Засуха отразится на многих немецких семьях. Животноводам трудно прокормить свой скот, потому что нет травы. Многие хозяйства сейчас на грани разорения".

От жары страдают и животные. В Австрии обули полицейских собак. Днем в разных городах страны температура воздуха поднимается до 36 градусов. Асфальт так сильно раскаляется, что животные могут получить ожог.