Главная>>В мире>>Землетрясение в Турции
В мире
RSS
Землетрясение в Турции
Скачать Поделиться

24 Апреля 2018 15:07

Землетрясение в Турции

По меньшей мере 39 человек пострадали в Турции в результате землетрясения. Подземные толчки магнитудой 5,1 сотрясли юго-восток страны. Под ударом стихии оказалась провинция Адыяман. Повреждены десятки домов, некоторые постройки и вовсе сровнялись с землей.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =