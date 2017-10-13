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Здоровью пострадавших в результате стрельбы в Швеции ничего не угрожает
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13 Октября 2017 19:06

Здоровью пострадавших в результате стрельбы в Швеции ничего не угрожает

Об этом сообщили представители полиции. Напомним, в Треллеборге четыре человека были госпитализированы, двое из них с огнестрельными ранениями, после того как неизвестный открыл огонь на оживленном рынке города. Задержан один подозреваемый. Полиция не считает произошедшее терактом.

  

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