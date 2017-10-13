Здоровью пострадавших в результате стрельбы в Швеции ничего не угрожает

13 Октября 2017 19:06

Об этом сообщили представители полиции. Напомним, в Треллеборге четыре человека были госпитализированы, двое из них с огнестрельными ранениями, после того как неизвестный открыл огонь на оживленном рынке города. Задержан один подозреваемый. Полиция не считает произошедшее терактом.