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Здание Совета Евросоюза в Брюсселе эвакуировали из-за токсичного дыма
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13 Октября 2017 15:05

Здание Совета Евросоюза в Брюсселе эвакуировали из-за токсичного дыма

Более десяти человек госпитализированы с отравлением. Техническая проблема, связанная с вентиляцией на кухнях здания Совета ЕС, вызвала выброс токсичных паров и привела к недомоганию ряда работников, говорится в официальном сообщении. По данным пресс-службы, на место прибыли сотрудники пожарной и медицинской служб Бельгии.

  

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