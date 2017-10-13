Здание Совета Евросоюза в Брюсселе эвакуировали из-за токсичного дыма

13 Октября 2017 15:05

Более десяти человек госпитализированы с отравлением. Техническая проблема, связанная с вентиляцией на кухнях здания Совета ЕС, вызвала выброс токсичных паров и привела к недомоганию ряда работников, говорится в официальном сообщении. По данным пресс-службы, на место прибыли сотрудники пожарной и медицинской служб Бельгии.