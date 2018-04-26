В мире
26 Апреля 2018 09:07
Завтра состоится встреча лидеров Южной и Северной Кореи
Завтра у военно-демаркационной линии, которая разделяет Корейский полуостров, состоится и встреча лидеров Южной и Северной Кореи. Исторические переговоры президента Мун Чжэ Ина и председателя Ким Чен Ына начнутся в 9:30 по местному времени. На них отведен ровно час. А уже через час в павильоне "Дом мира" на юге демилитаризованной зоны начнется саммит. Напомним, договоренность о проведении переговоров на высшем уровне была достигнута 5 марта во время визита в Пхеньян делегации Южной Кореи. В последний раз главы двух стран встречались 11 лет назад.
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