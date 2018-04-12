Завершилось расследование дела Скрипаля. Вопросов стало еще больше

12 Апреля 2018 21:05

Организация по запрещению химоружия завершила расследование так называемого дела Скрипаля. Вопросов стало еще больше. Эксперты установили, что экс-разведчик и его дочь были отравлены токсичным химическим веществом. При этом его название и страна происхождения в докладе не указаны. Тем не менее, в британском МИД выводы экспертов назвали прямым подтверждением выдвинутых в адрес России обвинений. Официальная Москва документ пока не комментирует.

Представители России при ОЗХО отмечают, на изучение доклада (даже такого) понадобится время. Напомним, в начале недели Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в которой находилась с начала марта. Ее отец, Сергей Скрипаль, как заявляют сотрудники госпиталя, идет на поправку.