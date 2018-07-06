Застрявшим в тайской пещере детям угрожает нехватка кислорода

В подземелье слишком много человек, участвующих в спасательной операции. Изменение состава атмосферы заметили еще накануне. Сейчас в то место, где находятся школьники, закачивают кислород. Однако наибольшую опасность представляет накопление углекислого газа.

За судьбой 12 юных футболистов и их тренера следит весь мир. Международная федерация выразила надежду, что пленников пещеры вызволят уже в ближайшие дни. Президент ФИФА Джанни Инфантино пригласил ребят на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля.

Напомним, школьники и их тренер оказались заблокированными в подземном лабиринте 23 июня. Выбраться им помешало внезапное наводнение.