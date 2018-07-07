Застрявшие в пещере школьники и их тренер проведут под землей еще как минимум два дня

Застрявшие в тайской пещере школьники и их футбольный тренер проведут под землей еще как минимум два дня. Это время необходимо спасателям на разработку безопасного плана эвакуации. Напомним, руководство штаба операции посчитало, что вызволение пленников подводным путем с использованием аквалангов является опасным. Ведь накануне под водой погиб один из сотрудников спасательных служб. Впрочем, данный план до сих пор является приоритетным в случае возникновения внезапных проблем или экстремальной ситуации. Опытные дайверы продолжают обучать ребят подводному плаванию. Напомню, ранее запертые дети написали письмо родителям и учителям. В нем говорится, что все ребята здоровы. И когда выйдут, очень хотят домой и вкусно поесть. А учителей просят не задавать им пока много домашнего задания. Каждый мальчик своим почерком написал несколько строк о своем состоянии. Сегодня план спасательной операции изучит премьер-министр страны. Кроме того, к месту ЧП направляются специалисты основателя компании Space-X Илона Маска.