Главная>>В мире>>Запретить носить бурки, молиться на улице и возводить новые мечети
В мире
RSS
Запретить носить бурки, молиться на улице и возводить новые мечети
Скачать Поделиться

17 Октября 2017 08:02

Запретить носить бурки, молиться на улице и возводить новые мечети

С такими намерениями обращается партия "Свобода и прямая демократия" Чехии. Инициатива направлена на сохранение культурной идентичности и усиление безопасности. Также парламентарии отмечают, что ежедневное отвлечение от работы для молитвы недопустимо. Напомним, с 1 октября запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, вступило в силу в Австрии.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =