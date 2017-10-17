Запретить носить бурки, молиться на улице и возводить новые мечети

17 Октября 2017 08:02

С такими намерениями обращается партия "Свобода и прямая демократия" Чехии. Инициатива направлена на сохранение культурной идентичности и усиление безопасности. Также парламентарии отмечают, что ежедневное отвлечение от работы для молитвы недопустимо. Напомним, с 1 октября запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, вступило в силу в Австрии.