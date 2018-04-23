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За ввоз яблока в США пассажирку оштрафовали на 500 долларов
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24 Апреля 2018 08:04

За ввоз яблока в США пассажирку оштрафовали на 500 долларов

За нелегальный ввоз яблока - 500 долларов! В США таможенник оштрафовал пассажирку с фруктом, который она получила на обед во время перелета из Парижа в Денвер. Женщина просто хотела съесть яблоко позже, но во время пересадки на внутренний рейс таможенники были непреклонны. Даже когда пассажирка показала упаковочный пакет авиакомпании "Дельта". К слову, перевозчик просто развел руками и напомнил о соблюдении всех федеральных законов в США.

  

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