В мире
24 Апреля 2018 08:04
За ввоз яблока в США пассажирку оштрафовали на 500 долларов
За нелегальный ввоз яблока - 500 долларов! В США таможенник оштрафовал пассажирку с фруктом, который она получила на обед во время перелета из Парижа в Денвер. Женщина просто хотела съесть яблоко позже, но во время пересадки на внутренний рейс таможенники были непреклонны. Даже когда пассажирка показала упаковочный пакет авиакомпании "Дельта". К слову, перевозчик просто развел руками и напомнил о соблюдении всех федеральных законов в США.
Другие новости
24.04.2018 09:06 / В мире Стала известна личность подозреваемого в наезде на людей в Торонто
24.04.2018 08:10 / В мире Фестиваль мороженого отправился в путешествие по Европе
24.04.2018 08:02 / В мире Канадская полиция рассматривает атаку в Торонто как теракт
24.04.2018 07:17 / В мире Жители Великобритании гадают, как назовут третьего ребенка принц Уильям и его супруга Кейт
24.04.2018 07:06 / В мире Полиция американского Нэшвилла задержала голого стрелка
23.04.2018 19:09 / В мире В разгар весны в российский Киров вернулась зима
23.04.2018 19:07 / В мире Кейт Миддлтон сегодня родила сына
23.04.2018 19:05 / В мире Серж Саргсян подал в отставку
23.04.2018 17:10 / В мире Герцогиня Кембриджская родила сына
23.04.2018 17:00 / В мире Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку
23.04.2018 15:05 / В мире В Кабуле хоронят жертв вчерашнего теракта
23.04.2018 13:02 / В мире У Кэтрин Миддлтон начались схватки
23.04.2018 13:01 / В мире Организатор терактов в Париже приговорен к 20 годам тюрьмы
23.04.2018 12:04 / В мире Более 30 человек погибли в аварии в Северной Корее
23.04.2018 12:03 / В мире "Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций
23.04.2018 09:02 / В мире Южная Корея объявила о прекращении вещания против КНДР в демилитаризованной зоне
23.04.2018 09:01 / В мире В Торонто стартовала встреча министров иностранных дел "Большой семерки"
23.04.2018 08:02 / В мире Великобритания обновила систему управления ВВС