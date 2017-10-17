Главная>>В мире>>За информацию об убийстве журналистки Джулиан Ассанж назначил 20 тысяч евро
В мире
RSS
За информацию об убийстве журналистки Джулиан Ассанж назначил 20 тысяч евро
Скачать Поделиться

17 Октября 2017 09:03

За информацию об убийстве журналистки Джулиан Ассанж назначил 20 тысяч евро

На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка, которая работала над так называемым "Панамским архивом". Дафне Каруана Галиция также обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската. Автомобиль журналистки взорвался при выезде из дома. По сведениям издания, две недели назад она пожаловалась в полицию на угрозы. Публикации Каруаны Галиции спровоцировали на Мальте досрочные парламентские выборы, но Мускат вновь был избран премьером. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил 20 тысяч евро за информацию об убийстве журналистки.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =