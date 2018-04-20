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Южная Корея объявила о прекращении вещания против КНДР в демилитаризованной зоне
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23 Апреля 2018 09:02

Южная Корея объявила о прекращении вещания против КНДР в демилитаризованной зоне

Министерство обороны Южной Кореи объявило о прекращении вещания против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне. На такой шаг Сеул пошел в канун межкорейского саммита 27 апреля. Это позволит снизить военное напряжение между югом и севером. Напомним, с 2015 года Республика Корея вела агитационное вещание с критикой северокорейской системы. Тем временем Сеул и Вашингтон начали ежегодные военные учения. В них задействуют более 12 000 американских солдат. Продлятся они две недели и пройдут в сдержанном режиме - как раз из-за межкорейского саммита.

  

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