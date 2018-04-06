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Южная Корея и США начали первые после Олимпиады совместные учения
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5 Апреля 2018 09:04

Южная Корея и США начали первые после Олимпиады совместные учения

В маневрах участвуют 17 000 американских солдат и более 300 000 южнокорейских. В ближайшие 4 недели не планируется применять стратегическое вооружение - это авианосцы и атомные подлодки. Во время учений планируется отработать доставку десанта на берег Южной Кореи. Для этого военные задействуют специальные американские морские суда. На их борту будут размещаться реактивные самолёты F-35-B. 
  

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