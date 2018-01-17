Южная Корея и КНДР приступили к переговорам в пограничном Пханмунджоме

17 Января 2018 15:06

Главная цель диалога - определиться с участием северокорейских атлетов в Олимпиаде-2018. Также стороны обсудят технические детали участия Пхеньяна и вопросы размещения и логистики. Может быть затронут и вопрос о совместном проходе корейских спортсменов из обеих стран в ходе церемоний открытия и закрытия. Рассматривается возможность выступления объединенной хоккейной команды. Ранее была достигнута договоренность об отправке в Южную Корею на период Олимпиады 140 артистов и музыкантов из КНДР.