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Юлия Скрипаль выписана из больницы и просит СМИ не беспокоить ее
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10 Апреля 2018 19:03

Юлия Скрипаль выписана из больницы и просит СМИ не беспокоить ее

А состояние Сергея Скрипаля быстро улучшается. Об этом сообщили представители больницы в Солсбери. В госпитале пояснили, что Юлия Скрипаль покинула палату еще в понедельник, сейчас она в безопасном месте. Посольство России в Великобритании поздравило пострадавшую с выздоровлением и попросило ее как можно скорее подтвердить дипломатам, что происходящее делается по её воле. Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта. Официальный Лондон обвинил в произошедшем Россию. Москва все обвинения отрицает, указывая на полное отсутствие доказательств у британской стороны.
  

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