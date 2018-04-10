Юлия Скрипаль выписана из больницы и просит СМИ не беспокоить ее

10 Апреля 2018 19:03

А состояние Сергея Скрипаля быстро улучшается. Об этом сообщили представители больницы в Солсбери. В госпитале пояснили, что Юлия Скрипаль покинула палату еще в понедельник, сейчас она в безопасном месте. Посольство России в Великобритании поздравило пострадавшую с выздоровлением и попросило ее как можно скорее подтвердить дипломатам, что происходящее делается по её воле. Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта. Официальный Лондон обвинил в произошедшем Россию. Москва все обвинения отрицает, указывая на полное отсутствие доказательств у британской стороны.