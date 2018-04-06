Юбилей сегодня отмечает кинорежиссер Станислав Любшин

6 Апреля 2018 09:07

Замечательному актеру театра и кино 85. "Застава Ильича", "Щит и меч", "Альпийская баллада", "Вечный муж". Артист снялся в более сотни картин. Работа над фильмом "Позови меня в даль светлую" стала его режиссерским дебютом. Без малого 40 лет Станислав Любшин служит в МХТ имени Чехова и продолжает сниматься в кино. С юбилеем народного артиста РСФСР Станислава Любшина поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.