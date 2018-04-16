Юбилей отмечает знаменитая российская певица Валерия

17 Апреля 2018 12:06

Юбилей сегодня отмечает знаменитая российская певица Валерия. "Русской Мадонне", как называет ее британская газета The Independent, - 50. Уже в 24 года она стала победительницей телеконкурса "Утренняя звезда", международного - "Братиславская лира" и получила приз зрительских симпатий на конкурсе "Юрмала-92". "Глаза цвета неба", "Метелица", "Рига - Москва", "Страна любви". За время творчества на эстраде певица создала неповторимый образ. Она записала 18 альбомов, выпустила свыше 50 видеоклипов, многократно награждалась премиями хит-парада "Золотой граммофон". Знаменательную дату Валерия отметит двумя сольными концертами - в Москве представит публике новую программу "К Солнцу". С юбилеем народную артистку России Валерию Перфилову поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.