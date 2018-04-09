9 Апреля 2018 19:07

Видеохостинг YouTube обвиняют в шпионаже за миллионами детей. Обвинение выдвинули два десятка правозащитных организаций в США. По их данным, дочерняя компания корпорации Google собирала данные о лицах, не достигших 13-летнего возраста и не уведомляла родителей о подобных намерениях. За несколько лет были нарушены права более 23 миллионов детей. Оштрафовать Google предполагается не менее чем на 41 миллион долларов.