Япония, США и Южная Корея рассчитывают до 2020 года осуществить денуклеаризацию КНДР

18 Апреля 2018 08:02

Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что до 2020 года им удастся осуществить полную денуклеаризвцию КНДР. Об этом сообщает агентство "Киодо". План сейчас обсуждают Вашингтон, Сеул и Токио. По данным агентства, в правительстве Японии вопрос касательно сроков денуклеаризации могут открыто поднять в ходе начавшихся переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров проходит на фоне намеченного на 27 апреля саммита между президентом Республики Кореи и главой КНДР.