В мире
18 Апреля 2018 08:02
Япония, США и Южная Корея рассчитывают до 2020 года осуществить денуклеаризацию КНДР
Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что до 2020 года им удастся осуществить полную денуклеаризвцию КНДР. Об этом сообщает агентство "Киодо". План сейчас обсуждают Вашингтон, Сеул и Токио. По данным агентства, в правительстве Японии вопрос касательно сроков денуклеаризации могут открыто поднять в ходе начавшихся переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров проходит на фоне намеченного на 27 апреля саммита между президентом Республики Кореи и главой КНДР.
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