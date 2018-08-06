Япония сегодня вспоминает жертв атомной атаки на Хиросиму

73 года назад на город была сброшена американская бомба. Тогда погибли около 140 тысяч человек. Минуту молчания в память о жертвах объявили в Парке мира, где прошла торжественная церемония. Премьер-министр заявил, что Япония единственная в мире страна, которая перенесла ядерную бомбардировку, и теперь государство должно стремиться к миру без атомного оружия. Синдзо Абэ отметил, что Токио и далее будет придерживаться трех принципов - не производить, не обладать и не применять ядерное оружие.