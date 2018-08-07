Япония рассматривает новый формат жизни во время проведения Олимпиады в Токио

Япония может перенести время на два часа в период проведения Олимпиады в 2020 году.

Духота и высокая влажность в Токио могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем у олимпийцев, выступающих на открытом воздухе. Перевод на летнее время, от которого страна отказалась более 60 лет назад, поможет частично решить эту проблему. Однако это предложение нашло поддержку не у всех. В правящей партии и правительстве опасаются, что перенос времени ради Олимпийских игр может внести путаницу в экономическую и социальную жизнь населения. К слову, сейчас в некоторых регионах страны столбик термометра превышает отметку в 40 градусов. За последние месяцы погибли несколько десятков человек. Свыше 70 тысяч попали в больницы с тепловыми ударами.