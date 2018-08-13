Ядовитый след оставили за собой разрушительные пожары в Греции

Ядовитый как для природы, так и для людей след оставили за собой разрушительные пожары в Греции. Огонь бушевал в застроенных районах Аттики - горели здания, машины, емкости с горючим, а это значит, что в окружающую среду могут попасть токсичные химические вещества. Греческое отделение Международного комитета Красного Креста постарается как можно скорее разработать план мер по противостоянию данной угрозе. По последним данным, жертвами пожаров стали 94 человека.