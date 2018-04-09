Взрыв в жилом доме в провинции Идлиб

10 Апреля 2018 15:02

Ряд информагентств сообщил о мощном взрыве в жилом доме в провинции Идлиб. Удар, предположительно, был нанесен из акватории Средиземного моря. По предварительным данным, погибли около 30 человек, 135 пострадали. Большинство жертв - дети.