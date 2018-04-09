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Взрыв в жилом доме в провинции Идлиб
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10 Апреля 2018 15:02

Взрыв в жилом доме в провинции Идлиб

Ряд информагентств сообщил о мощном взрыве в жилом доме в провинции Идлиб. Удар, предположительно, был нанесен из акватории Средиземного моря. По предварительным данным, погибли около 30 человек, 135 пострадали. Большинство жертв - дети.

  

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