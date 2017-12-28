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Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге официально признан терактом
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28 Декабря 2017 12:05

Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге официально признан терактом

Взрыв в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, который накануне вечером прогремел в Санкт-Петербурге, официально признан терактом. Об этом заявил президент Владимир Путин. Следственный комитет России сообщил, что, по предварительным данным, причина происшествия - самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.

Пострадали 13 человек, пятеро остаются в больницах. Как сообщает белорусский МИД, среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге наших граждан нет. Возбуждено уголовное дело. Момент закладки устройства в камеру хранения попал на видео. Предполагаемый организатор заходит в супермаркет под видом покупателя и оставляет в камере хранения объемный рюкзак.

  

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