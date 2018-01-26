В мире
27 Января 2018 21:15
Взрыв в дипломатическом квартале Кабула унес жизни 100 человек
Более 160-ти получили ранения. Взрывной волной были повреждены многие здания. В них выбило окна. Взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. В связи с терактом арестованы 4 человека. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан". Неделю назад экстремисты совершили взрыв в одном из отелей Кабула. Тогда погибли более 40 человек, в том числе иностранцы.
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