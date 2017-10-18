Взрыв у полицейского автобуса в Турции

18 Октября 2017 07:11

18 человек пострадали во время взрыва у полицейского автобуса в городе Мерсин в Турции. Устройство было заложено в мусорном контейнере и приведено в действие дистанционно. Все жертвы, кроме одной, оказались сотрудниками полиции, они госпитализированы. Вице-премьер Турции назвал инцидент терактом.