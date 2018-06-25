Взрыв прогремел возле жилого дома в центре Одессы

25 Июня 2018

ЧП в центре Одессы. Мощный взрыв прогремел возле жилого дома на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта. По данным местных СМИ, сработало взрывное устройство, которое было заложено под автомобилем с ирландскими номерами. Атака была совершена на директора охранной фирмы "Самсон" Андрея Бабенко. Он получил ранения ног. Вместе с семьей он выходил из дома. Ударной волной также поврежден фасад здания. Полиция проводит расследование.

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