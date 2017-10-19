В мире
19 Октября 2017 17:05
Взрыв прогремел на фабрике по производству фейерверков в Индии
Срочные новости приходят из индийского штата Орисса. На фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв. Восемь человек погибли, по меньшей мере 20 пострадали. Известно, что предприятие работало без лицензии.
Другие новости
19.10.2017 13:05 / В мире Появилось видео страшной аварии в Харькове
19.10.2017 12:16 / В мире В Квебеке принят обширный закон, который запрещает скрывать лицо в общественных местах
19.10.2017 12:12 / В мире Папа Римский Франциск поприветствовал участников Х Евразийского экономического форума
19.10.2017 12:10 / В мире Мадрид ограничит самоуправление Каталонии в субботу
19.10.2017 09:04 / В мире Трамп снова в центре скандала
19.10.2017 09:00 / В мире В Лондоне все готово к открытию выставки, посвященной волшебному миру Гарри Поттера
19.10.2017 07:40 / В мире Стрельба в бизнес-центре в США
19.10.2017 07:28 / В мире В американском штате Флорида полиция расследует необычное ДТП
19.10.2017 07:22 / В мире В Киеве между митингующими и силовиками произошла потасовка
19.10.2017 07:08 / В мире Шесть человек погибли в результате наезда внедорожника на толпу людей в Харькове
19.10.2017 07:04 / В мире Премьер Испании не получил четкого ответа о независимости Каталонии
18.10.2017 19:09 / В мире Стрельба в бизнес-парке в Мериленде
18.10.2017 19:07 / В мире У здания Верховной рады продолжаются протесты
18.10.2017 17:07 / В мире Кейт Миддлтон и принц Уильям рассекретили время рождения своего третьего ребенка
18.10.2017 15:14 / В мире В Пекине заявили о необходимости модернизировать и укреплять армию Китая
18.10.2017 15:11 / В мире В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов
18.10.2017 12:02 / В мире Си Цзиньпин: Народы всего мира должны отказаться от менталитета холодной войны
18.10.2017 09:06 / В мире Букеровская премия досталась Джорджу Сондерсу