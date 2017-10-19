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Взрыв прогремел на фабрике по производству фейерверков в Индии
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19 Октября 2017 17:05

Взрыв прогремел на фабрике по производству фейерверков в Индии

Срочные новости приходят из индийского штата Орисса. На фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв. Восемь человек погибли, по меньшей мере 20 пострадали. Известно, что предприятие работало без лицензии.

  

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