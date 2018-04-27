Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Висконсине. Пострадали десятки человек

27 Апреля 2018 07:05

По предварительным данным, на воздух взлетела емкость с сырой нефтью, после чего начался пожар, который вызвал новые взрывы. Весь персонал с предприятия был экстренно эвакуирован. Огонь не удавалось потушить на протяжении нескольких часов.