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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Висконсине. Пострадали десятки человек
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27 Апреля 2018 07:05

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Висконсине. Пострадали десятки человек

По предварительным данным, на воздух взлетела емкость с сырой нефтью, после чего начался пожар, который вызвал новые взрывы. Весь персонал с предприятия был экстренно эвакуирован. Огонь не удавалось потушить на протяжении нескольких часов.

  

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