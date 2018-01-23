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Взрыв газа в Оклахоме
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23 Января 2018 07:03

Взрыв газа в Оклахоме

Трагедия произошла на месторождении во время бурения скважины. Рядом с установкой в момент ЧП находились 22 рабочих. 17 эвакуированы, пятерых до сих пор ищут. После этого произошли еще несколько взрывов. Пожар не могут потушить - на месте работают десятки бригад спасателей.
  

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