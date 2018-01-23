Взрыв газа в Оклахоме

23 Января 2018 07:03

Трагедия произошла на месторождении во время бурения скважины. Рядом с установкой в момент ЧП находились 22 рабочих. 17 эвакуированы, пятерых до сих пор ищут. После этого произошли еще несколько взрывов. Пожар не могут потушить - на месте работают десятки бригад спасателей.