Взрыв бензовоза на окраине итальянского города Болонья

7 Августа 2018

Три человека погибли и 67 пострадали во время взрыва бензовоза на окраине итальянского города Болонья. 14 жертв находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло на эстакаде, которая из-за мощнейшего взрыва частично обрушилась. Пламя перекинулось на машины автосалона, расположенного у автострады рядом с местом ЧП. В результате автомобили стали взрываться из-за воспламенения горючего в баках, а горящие обломки повредили несколько ближайших зданий.

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