Взаимная отмена пошлин: историческое соглашение подписали Евросоюз и Япония

Историческое соглашение о свободной торговле подписали Евросоюз и Япония. Токио отменит пошлины на 94 % товаров из ЕС, что позволит снизить цены на европейские сыры, вино и мясо на японском рынке. В ответ страны ЕС отменят тарифы на 99 % импортируемых из Японии товаров, в том числе на автомобили и бытовую электронику. Таким образом будет создан блок, который охватывает одну треть всего мирового ВВП. Ратифицировать соглашение намерены в марте следующего года, когда из Евросоюза выйдет Великобритания.