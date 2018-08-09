Выступление Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в Одессе отменили из-за угроз националистов

9 Августа 2018

Алексиевич внесли в список на сайте "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией". Причина - заявление Алексиевич во время выступления в США о том, что все каратели в Беларуси во время Второй мировой войны были украинцами.

Организаторам выступления начали поступать угрозы срыва мероприятия и также жизни Светланы Алексиевич.

Отметим, что сейчас информацию об Алексиевич на "Миротворце" уже удалили, но угрозы продолжались и после этого.

Источник информации: https://usionline.com

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