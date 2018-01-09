Выход Великобритании из ЕС обойдется Содружеству в 13 миллиардов евро в год

9 Января 2018 19:12

Согласно подсчетам, именно такую сумму бюджет Европейского союза будет терять в семилетний период с 2021 по 2027 год. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета на конференции в Брюсселе. Гюнтер Эттингер отметил, что изыскать недостающие средства Еврокомиссия предлагает за счет обеспечения экономии и повышения эффективности расходования средств на европейские программы. Кроме того, еврокомиссар предложил изменить систему формирования бюджета ЕС, сократив сроки бюджетного планирования с семи до пяти лет. По его словам, пять лет - срок, на который избирается Еврокомиссия и Европарламент. Это позволит принимать и исполнять бюджет ЕС - одним и тем же политикам, что повысит демократическую отчетность и ответственность в бюджетных вопросах.