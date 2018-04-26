Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

26 Апреля 2018 13:08

Об этом заявил председатель Национального собрания страны Ара Баблоян. Напомним, с 13 апреля в городах Армении прошла волна протестов против назначения премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. В понедельник он подал в отставку.