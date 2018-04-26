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Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая
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26 Апреля 2018 13:08

Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

Об этом заявил председатель Национального собрания страны Ара Баблоян. Напомним, с 13 апреля в городах Армении прошла волна протестов против назначения премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. В понедельник он подал в отставку.

  

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