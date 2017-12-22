Вулкан Таранаки наделен статусом юридического лица с правами человека

22 Декабря 2017 19:03

Власти Новой Зеландии наделили вулкан Таранаки на западе Северного острова статусом юридического лица с правами человека, сообщает издание "Нью Зеланд Херальд". Восемь местных племен подписали с правительством меморандум о взаимопонимании, который означает, что они будут нести совместную опеку над вулканом. По новому закону, если кто-то причинит вулкану вред, то ему грозит такое же наказание, как если бы он причинил вред племени.