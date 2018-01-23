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Вулкан извергается на Филиппинах
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23 Января 2018 12:03

Вулкан извергается на Филиппинах

Фонтаны лавы над кратером Майон достигали 700 метров в высоту, а столб пепла поднялся на 3 километра. Ближайшие города покрыты густым слоем пепла. Видимость моментально стала нулевой, как будто среди белого дня началась ночь. Власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных. Это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение. Зона эвакуации вокруг огненной горы расширилась до 8 километров. В центрах временного размещения находится свыше 30 тысяч филиппинцев.

  

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