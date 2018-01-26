26 Января 2018 07:04

Второй тур президентских выборов стартует сегодня в Чехии - по традиции он продлится два дня. После первого тура гражданам предстоит выбрать между действующим лидером Милошем Земаном и экс-главой Академии наук Иржи Драгошем. Вчера в Праге прошли теледебаты потенциальных президентов. Опросы населения говорят о практически равных шансах у обоих кандидатов. Итоги выборов станут известны завтра.