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Второй день на заключительном этапе Кубка мира по велоспорту на треке
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20 Января 2018 09:10

Второй день на заключительном этапе Кубка мира по велоспорту на треке

Второй день на заключительном этапе Кубка мира по велоспорту на треке сегодня пройдет на велодроме "Минск-Арены". Накануне было разыграно два комплекта наград у мужчин и женщин в гонках по очкам. К сожалению, пока хозяева до пьдестала не добрались. Есть хороший шанс исправить это сегодня. В программе - спринт, омниум, кейрин и медисон, плюс командные соревнования. Завершится белорусский этап Кубка мира завтра.

  

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