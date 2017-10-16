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Второго тура на президентских выборах в Кыргызстане не будет
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16 Октября 2017 13:04

Второго тура на президентских выборах в Кыргызстане не будет

Практически все бюллетени к этой минуте подсчитаны. И около 55 процентов набрал социал-демократ Сооронбай Жээнбеков. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала президентские выборы в Кыргызстане открытыми и свободными.

  

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