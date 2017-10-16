Второго тура на президентских выборах в Кыргызстане не будет

16 Октября 2017 13:04

Практически все бюллетени к этой минуте подсчитаны. И около 55 процентов набрал социал-демократ Сооронбай Жээнбеков. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала президентские выборы в Кыргызстане открытыми и свободными.