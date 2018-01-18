Вспышка кори в Украине

18 Января 2018 12:05

За последние две недели более тысячи новых случаев заболевания. Хотя за весь прошлый год было менее 5 тысяч. Умерли от заболевания по официальным данным 7 человек. В Одесской области из-за кори продлили школьные каникулы. Врачи говорят, главная причина - низкий уровень вакцинации. К слову, инфекция уже перешла польскую границу. Заболевание диагностировали у двоих украинцев, работавших там на мясокомбинате.