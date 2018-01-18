Главная>>В мире>>Вспышка кори в Украине
В мире
RSS
Вспышка кори в Украине
Скачать Поделиться

18 Января 2018 12:05

Вспышка кори в Украине

За последние две недели более тысячи новых случаев заболевания. Хотя за весь прошлый год было менее 5 тысяч. Умерли от заболевания по официальным данным 7 человек. В Одесской области из-за кори продлили школьные каникулы. Врачи говорят, главная причина - низкий уровень вакцинации. К слову, инфекция уже перешла польскую границу. Заболевание диагностировали у двоих украинцев, работавших там на мясокомбинате. 

  

Другие новости

Летающая ванна Лятаючая ванна 18.01.2018 08:10 / В мире Летающая ванна

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =