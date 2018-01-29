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Вспышка гриппа в США
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30 Января 2018 13:03

Вспышка гриппа в США

Из-за резкого роста количества пациентов закрыты сотни школ во всех штатах. С начала сезона заболевания скончались 37 детей. Эксперты прогнозируют, что к концу эпидемии число летальных исходов может увеличиться вдвое.

  

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