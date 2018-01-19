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Все билеты на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане проданы
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19 Января 2018 19:03

Все билеты на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане проданы

Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане сообщили о реализации почти 70 % билетов на соревнования. Проданы все билеты на церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию (в мужском одиночном катании) и керлингу, а также матчи женской сборной по хоккею. Успешно проходит реализация билетов на Паралимпийские игры.

  

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