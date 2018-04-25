Возросло число жертв взрыва на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии

26 Апреля 2018 07:01

В Индонезии число жертв взрыва на нелегальной нефтяной скважине возросло до 18 человек. Еще 40 сотрудников с тяжелыми травмами остаются в больницах. Напомним, трагедия произошла вчера в провинции Ачех. Инцидент произошел во время процесса добычи нефти. Вероятная причина ЧП - разлив горючего вещества, который спровоцировал взрыв и сильный пожар. К слову, с огнем экстренные службы борются до сих пор. На нефтяном месторождении продолжается спасательная операция. Количество жертв может возрасти.