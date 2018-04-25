В мире
26 Апреля 2018 07:01
Возросло число жертв взрыва на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии
В Индонезии число жертв взрыва на нелегальной нефтяной скважине возросло до 18 человек. Еще 40 сотрудников с тяжелыми травмами остаются в больницах. Напомним, трагедия произошла вчера в провинции Ачех. Инцидент произошел во время процесса добычи нефти. Вероятная причина ЧП - разлив горючего вещества, который спровоцировал взрыв и сильный пожар. К слову, с огнем экстренные службы борются до сих пор. На нефтяном месторождении продолжается спасательная операция. Количество жертв может возрасти.
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